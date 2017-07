BATTLE BEAST (fi) - Noora Louhimo (Fév-2017)



Si BATTLE BEAST n'a que quatre albums à son actif, le gang a pourtant déjà derrière lui de nombreuses années d'expériences. Formé en 2008 à l'initiative d'Anton Kabanon, les choses sont allées très vite pour nos finlandais. Après s'être fait remarquer au Wacken Open Air Festival où il remporta la Metal Battle, le combo sorti un premier opus (Steel) et se retrouva projeté sur le Imaginearum World Tour de NIGHTWISH en 2012. Un véritable rêve pour des illustres inconnus qui ne se sont jamais aventurés au delà de leur terre natale. Cette opportunité leur permettra de se faire remarquer et de jouer devant des milliers de personnes à travers toute l'Europe. Des débuts plus que prometteur malheureusement ralenti par le départ de leur première chanteuse (Nitte Valo) qui sera très vite remplacée par Noora Louhimo. Ils repartiront immédiatement sur les routes avec Noora en assurant de nombreux shows aux cotés de SONATA ARTICA dans toute l'Europe ; de quoi assoir leur notoriété grandissante. Un vrai baptême du feu pour la charmante Noora qui s'imposera très vite par son charisme et sa voix unique ! Le bon choix de toute évidence puisque la belle s'imposera d'emblé comme indispensable à l'écoute de leur excellent deuxième méfait intitulé simplement Battle Beast. Un nouveau départ qui sera confirmé avec la sortie de Unholy Savior et qui permettra à nos amis de Helsinki de s'imposer comme une valeur sûre du Heavy Metal. Malheureusement, peu de temps après la sortie de cette petite pépite, Anton Kabanen guitariste et fondateur du combo quitta la formation sans crier gare suite à des divergences humaines et musicales impossible à surmonter (ndi : voir l'interview). L'avenir de BATTLE BEAST semblait alors très sombre sachant qu'Anton composait la plupart des morceaux et s'était imposer comme le leader naturel de la bête. Un vrai cataclysme pour Noora et ses comparses qui se trouvèrent dans l'obligation de composer très rapidement un nouvel opus après le succès de Unholy Savior. Un défi qu'ils réussiront à relever haut la main notamment grâce à l'arrivée de leur nouveau guitariste Joona Björkroth, une recrue des plus efficace et un guitariste virtuose capable d'écrire de nouveaux titres. Bringer Of Pain s'avère d'emblée une réussite et prouve que BATTLE BEAST n'a pas dit son dernier mot ; loin de là. Votre serviteur s'est entretenu avec la belle Noora histoire de faire le point et d'en savoir un peu plus sur l'avenir de BATTLE BEAST ! Magnéto Noora, c'est à toi !



Line-up : Noora Louhimo (chant), Joona Björkroth (guitare), Juuso Soinio (guitare), Janne Björkroth (claviers), Eero Sipilä (basse), Pyry Vikky (batterie)



Discographie : Steel (2011), Battle Beast (2013), Unholy Savior (2015), Bringer Of Pain (2017)





Metal-Impact. Bonjour Noora ! C'est un plaisir de te parler comment vas-tu ?

Noora Louhimo. Bonjour. Nous nous préparons pour donner notre premier concert de l'année à Tampere. Je te parle depuis le fond du bus de tournée...



MI. En 2012, vous avez ouvert pour NIGHTWISH sur toute leur tournée européenne. Quels souvenirs gardes-tu de ces shows ? Est-ce un rêve qui se réalisait ?

Noora. A cette période, c'était exactement cela. Je me souviens quand on nous a annoncé la nouvelle, je ne pouvais pas me retenir de sauter partout. C'est la première grande tournée à laquelle nous avons participé. Nous avons donné notre premier concert à St Petersburg devant 9000 personnes. Quant à nous, jusque là notre plus gros show nous l'avions donné devant 200 personnes, ça a été un énorme choc au début !



MI. Quels ont été les meilleurs moments de cette tournée ?

Noora. Toute la tournée a été fantastique, chaque instant était le meilleur. Si je devais en garder qu'un je pense que ce serait le dernier concert. NIGHTWISH ont interpréter en acoustique une courte reprise d'un de nos titre : "Show Me how to Die". J'ai ressentie une immense émotion, voir le plus grand groupe finlandais reprendre un de nos morceaux nous qui n'étions qu'une toute petite formation !



MI. Comment s'est déroulée votre tournée au côté de SABATON et DELAIN ?

Noora. Cela a été une autre grande expérience. Les types de SABATON sont définitivement parmi les plus gentils et conciliant de ce métier. Le fait qu'ils nous choisissent pour ouvrir sur cette tournée a été très important pour nous car grâce à cela nous avons pu conquérir énormément de nouveaux fans.



MI. Ensuite, vous avez enchainé avec une tournée en tête d'affiche. Quelles sont les différences notable avec une première partie ?

Noora. C'est très différent. Lorsque tu ouvres pour quelqu'un tu donnes des concerts plus courts chaque soir et tu n'es pas vraiment concerné par les ventes de tickets. Lorsque tu es tête d'affiche, tu es responsable de tout et tu dois te concentrer énormément sur le show que tu vas donner.



MI. Quel souvenir gardes-tu de votre dernier concert à Paris au Glazart ?

Noora. Je m'en souviens très bien c'était juste après l'attaque terroriste qui a eu lieu au Bataclan. Et puis au même moment, il y avait une grande conférence mondiale sur le climat ou tous les leaders mondiaux étaient réunis. Il y avait des policiers partout à Paris et l'atmosphère était très bizarre. Néanmoins, nous avons été totalement surpris par l'accueil du public. Il n'y avait pas beaucoup de monde, mais cela a été une fête monumentale. Ce fût un moment très excitant malgré tous ces problèmes mais tout s'est bien passé.



MI. Quel type de formation êtes-vous lorsque vous êtes en tournée : plutôt sage ou aimez-vous faire la fête ?

Noora. Si tu enchaines trente-cinq concerts de suite comme nous l'avons fait sur notre dernière tournée, il n'y a aucune possibilité de faire la fête chaque soir. Lors de nos premières tournées, nous avons abusé en faisant beaucoup de fêtes. Je pense que nous avons mûri... Il fallait ralentir le rythme des soirées !



MI. Les groupes des années 80 que ce soit Metal ou Pop ont semble-t-il eu une énorme influence sur votre musique !

Noora. Oui, définitivement. Notre musique est profondément ancrée dans les années 80.



MI. Quels sont les thèmes que vous aviez envie d'aborder à travers vos textes dans cet album ?

Noora. Il n'y a pas de thème ou de sujet particulier que nous abordons dans cet opus, mais une idée revient souvent à travers plusieurs morceaux. Mais je ne veux pas donner d'explication trop précise sur nos écrits. Lorsque tu écouteras l'album et que tu liras les textes, tu comprendras ce que je veux dire.



MI. Comment se sont déroulées les sessions studio ?

Noora. C'est toujours difficile de trouver le bon son pour que les titres sonnent bien. Mais cette fois-ci nous avons travaillé d'une manière posé. Nous avons enregistré tous les morceaux dans le même studio, c'est l'endroit ou nous répétons. Nous étions comme à la maison dès le début.



MI. Janne a produit l'opus, comment travaillez-vous avec lui ? Est-ce que c'est un avantage de contrôler tout au sein du groupe ?

Noora. Oui et non. De nos jours n'importe qui peut avoir un studio de qualité à la maison. Tu n'as plus à payer très cher un producteur extérieur à la formation. D'un autre coté avoir un regard extérieur peut être très bien, une oreille fraiche peut beaucoup apporter. Je crois que lorsque tu dois écouter les mêmes morceaux de nombreuses fois, c'est très facile de perdre l'idée générale et perdre ton temps sur des détails qui n'en valent pas la peine.



MI. Pourquoi avoir choisi King For A Day comme premier single ?

Noora. "King For A Day" est un morceau que tout le monde apprécie dès le début. En fait, cela dépend aussi des différentes variantes musicales que nous avons sur cet album. Il y a de nombreux titres très différents. Cela nous a permis d'avoir beaucoup de possibilité pour choisir un single.



MI. Quelles sont les différences principales entre Unholy Savior et Bringer Of The Pain ?

Noora. Nous avons voulu fait essentiellement un opus un peu moins Metal et plus varié musicalement. Unholy Savior était un disque très Heavy avec pas mal de blasts et allait dans cette direction. Bien sur celui-là nous avons beaucoup de morceaux rapides, de la double pédale sur plusieurs titres mais nous avons ajouté beaucoup plus de swing musicalement.



MI. Comment vous sentez-vous avant la sortie de Bringer Of The Pain ?

Noora. Comme tu peux le deviner, nous sommes très excités. C'est toujours angoissant de voir la réaction des gens face à de nouveaux titres. Et puis je pense aussi au nouveau set pour nos prochains concerts dans lequel nous allons inclure de nouveaux titres. C'est très cool !



MI. En 2015, Anton Kabanon vous a quitté. Peux-tu me donner les raisons qui l'ont poussé à aller voir ailleurs ?

Noora. Pour faire court, plus personne ne prenait de plaisir au sein du groupe. Nous avons tout fait pour que cela se passe bien et que tout le monde s'entende bien mais nous n'avons pas réussi. Personne ne haie plus que moi les changements de line-up mais c'était la seule solution pour sauver le groupe.



MI. Anton a composé la plupart des morceaux des trois premiers albums , est-ce que l'écriture des nouveaux titres a été difficile ?

Noora. Pour n'importe qui il faut du temps pour prendre confiance et écrire des nouveaux morceaux, mais ça devient plus facile avec le temps. Nous avons même écrit plus de chansons qu'il n'en fallait donc au final c'est très positif.



MI. Est-ce que cela a été difficile de remplacer Anton ?

Noora. Johan, le nouveau guitariste, est un ami du groupe depuis longtemps. Il a été notre technicien guitare plusieurs fois et nous avons remarqué que tout se passait très bien avec lui. C'est pourquoi nous lui avons donc offert le poste définitivement et heureusement il a répondu : oui.



MI. Quelles sont les qualités qu'il faut avoir pour faire partie de BATTLE BEAST ?

Noora. Pour un groupe comme nous qui passons la moitié de l'année sur les routes, il faut avant tout beaucoup de dévouement. Il faut que la personne soit certaine que c'est le combo dont elle a envie de faire partie car tu dois faire de nombreux sacrifices. Et bien sûr, il faut être un très bon musicien, habile et compétent.



MI. Qu'a apporté Joona Bjökroth au niveau de la composition et de la conception de Bringer Of The Pain ?

Noora. Il a été un des compositeurs les plus productifs sur ce nouvel opus. Et au-delà de ça il nous a apporté beaucoup d'enthousiasme. Depuis qu'il est avec nous on a vraiment ressent l'apport d'un vent frais, une nouvelle énergie.



MI. Vous allez ouvrir pour SABATON aux Etats-Unis. C'est votre première tournée US...

Noora. Oui complètement. On a hâte d'y être.



MI. Pour conclure, qu'as-tu envie de rajouter qui te semble important ?

Noora. J'espère rencontrer les lecteurs de Metal Impact un de ces quatre sur la tournée. Ecoutez Bringer Of Pain qui sort le 17 février 2017, vous pourrez ainsi vous faire votre propre opinion. Merci beaucoup pour l'interview. | Translate

