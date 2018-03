H.E.A.T (se) - Into The Great Unknown (2017)











Label : EarMusic

Sortie du Scud : 20 septembre 2017

Pays : Suède

Genre : Hard FM

Type : Album

Playtime : 12 Titres - 45 Mins







On oublie souvent de préciser que le groupe H.E.A.T a été découvert et signé par l'acteur suédois Peter Stormare. Pour visualiser le faciès du propriétaire du label StormVox, c'est bien simple : Peter Stormare c'est le dingue qui réalise des Snuff Movies dans "8mm" (avec Nicholas Cage), ou encore le spationaute russe complètement allumé (bah oui il est souvent taré...) dans le "Armageddon" avec Bruce Willis. Tout ça pour dire que cette rencontre avec l'interprète de Dino Velvet date quand même de 2008, et que depuis, H.E.A.T a parcouru son petit bonhomme de chemin. La preuve, Into The Great Unknown est le sixième album des rockeurs suédois, et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette pochette stylée et futuriste laisse présager un tournant décisif.



Origine de cette mutation ou pas, le guitariste Eric Rivers (de son vrai nom Erik Hammarbäck) a mis les voiles l'année précédente... Et c'est son ancien comparse six-cordiste Dave Dalone (lui était parti en 2013) qui récupère le flambeau. Avec ce line-up, H.E.A.T reprend les choses là où il les avait laissées depuis Tearing Down The Walls (2014) : "Bastard Of Society", ça envoie fort. Néanmoins, malgré ce premier titre très rentre-dedans, on constate assez vite que Into The Great Unknown se veut plus "soft". Il contient certes son lot de titres racés Hard FM, comme le mid-tempo "Shit City" ou "Blind Leads The Blind" et son gros riff qui tue, mais à l'écoute de "Best Of The Broken" qui sonne comme un bon vieux BON JOVI tournant en rond, un constat s'impose : il est peut-être temps de passer à autre chose.



Il arrive toujours un moment, au sein d'un groupe, où l'on sent que certaines bougies se sont éteintes, que l'on ne sera probablement plus aussi bon sur certains terrains. Il est préférable parfois de diversifier son discours pour entretenir l'envie et c'est ce que H.E.A.T a entrepris sur cet album. D'où un style plus actuel, trempant dans le Rock moderne sans aucune retenue : "Time On Our Side", que l'on qualifiera sans état d'âme d'Electro Pop Rock, évoque autant les sonorités de COLDPLAY que les harmonies vocales d'ABBA (notamment sur le refrain). Et ce cocktail, s'il ne sent pas vraiment l'acier, a le mérite de faire mouche.



Car toute audace n'est pas la bienvenue : la trame et le pont (chanté avec une chanteuse ?) de "Do You Want It" atteignent les sommets de l'insoutenable... A plusieurs reprises, H.E.A.T flirte dangereusement avec le mauvais goût, caractérisé ici par l'omniprésence des claviers de Jona Tee et des arrangements forts contestables. Un "Redefined" exploite toutes les recettes du morceau bien ficelé : lignes de chant ramenant aux saveurs d'un SAVAGE GARDEN, choeurs aguicheurs, refrain conçu pour les ondes, bref ça sent la Pop Rock qui allume grave... et qui vous fait un enfant dans le dos. C'est ce sentiment qui prédomine, sur ce H.E.A.T version 2017. De ce fait, un titre comme "We Rule", entamé comme du SUPERTRAMP, parachevé comme le QUEEN triomphant de l'époque News Of The World, inspire tellement de sentiments à la fois qu'il en devient une curiosité. Bonne ou mauvaise, on ne saurait vous dire. Seule certitude : Erik Grönwall assure derrière le micro, sa voix finissant tôt ou tard par prendre aux tripes, en dépit d'une tessiture maintes fois entendue. La preuve, à lui seul il porte cette ballade très Rock nommée "Eye Of The Storm".



Que ce soit une réussite ou pas, il faut saluer cette prise de risque de la part du combo suédois, de même que cette volonté d'évoluer... même si elle reste maladroite. La production encore une fois impeccable de Tobias Lindell donne beaucoup de couleurs à cet album et il est fort possible que les titres les plus "aérés" (et surtout pas "aériens") de Into The Great Unknown sonnent un peu plus roots sur scène, mais ça ne fait pas tout. Le prochain album nous en dira sûrement un peu plus. | Translate



Ajouté : Mercredi 07 Février 2018

Chroniqueur : NicoTheSpur

