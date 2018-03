MANIGANCE (FRA) - Machine Nation (2018)











Label : Verycords

Sortie du Scud : 2 février 2018

Pays : France

Genre : Heavy Metal

Type : Album

Playtime : 12 Titres - 56 Mins







Revoilà MANIGANCE. Le groupe créé à l'aube de notre millénaire autour de François Merle (guitare, ex-KILLERS) et Didier Delsaux (chant) en est à 7 albums studios et un live. Un rythme tranquille qui leur permet de soigner les détails et d'essuyer les bords d'assiette avant de servir.

Les fans du groupe ont de nouveau dû s'armer de patience, la sortie de ce nouvel opus intervenant trois ans et demi après Volte-Face (2014). "La rareté engendre l'admiration" dit de Rojas, c'est sans doute pour ça qu'on les attend toujours, les palois, sans même leur reprocher leur silence. A leur décharge, le disque est prêt depuis un moment, mais les impératifs marketing ont repoussé sa sortie.

MANIGANCE est certainement le seul groupe français de Speed Metal assez expérimenté pour parfaitement maîtriser son sujet, et suffisamment solide intellectuellement pour ne jamais tomber dans la caricature. Avec dans le rétroviseur des années de carrière en montagnes russes, des spotlights des tournées successives avec des premières parties prestigieuses (SCORPIONS à l'Olympia, WHITESNAKE à Toulouse) jusqu'à la galère de la crise du disque, le groupe continue vaille que vaille à défendre ses couleurs, celles d'un Metal qui mise avant tout sur l'authenticité et la qualité.

Alors que cachent cet astucieux jeu de mots et cette nouvelle pochette tape à l'oeil ?

Un disque cohérent dans la droite lignée de ce que fait MANIGANCE depuis bientôt 20 ans, avec la témérité de textes engagés, et un sens aigu de la mélodie qui émeut et du refrain qui emporte. Des moments forts que chacun délimitera selon ses goûts, et donc voici quelques indices.

Le début de Machine Nation est assez exceptionnel. La montée en puissance habile entre "Adages", intro instrumentale, et "Face contre terre" est simplement magistrale. Quel départ ! Ce premier titre très speed, entraîné par la fureur de la double-pédale, est l'alibi d'un refrain entêtant qui à la fin de l'envoi touche au coeur ! L'inattendu duo avec Carine Pinto est une agréable surprise, et une piste intéressante pour l'avenir.

Dans la même veine hyper-mélodique, "Ennemi", qui possède tous les marqueurs de l'album D'un autre sang, mêle couplet ténébreux et refrain éblouissant, les growls audacieux de Jean Lahargue (clavier) se faisant l'écho du chant haut-perché de Didier Delsaux.

Le titre éponyme ralentit le tempo pour appuyer un texte fort sur la désinformation et la manipulation. La lourdeur des guitares et la rythmique au pilon martèlent avec merveille un message dénonciateur d'un mal devenu chronique de notre époque.

Les morceaux qui suivent, au coeur du disque, valent au moins autant pour le caractère de leurs textes que par leur qualité musicale. "Loin d'ici" est un appel poignant à la liberté, quand "Indifférent", "La donne doit changer" ou "Avec des si" illustrent sans concession les dérives absurdes de notre genre.

On connaît l'attrait de Didier Delsaux pour les paroles pleines de sens, inspirées par la nature humaine, l'environnement, l'injustice ou les déviances politiques ou religieuses. Elles sont toujours habilement et finement orientées et brillamment ciselées. Elles accusent sans piquer, de façon à laisser l'auditeur décider de leur cible et leur portée.

On retrouve en filigrane les atouts désormais bien ancrés dans l'identité artistique de MANIGANCE : le duo de guitares complémentaires, qui privilégie la justesse harmonique à la démonstration technique, un clavier qui accompagne sans s'imposer, distillant avec pertinence des sonorités modernes, un joli travail sur les choeurs et une section rythmique dont l'importance survit aux changements de line-up (Patrick Soria remplace Guillaume Rodriguez derrière les fûts). On ajoutera que comme souvent, la production est excellente et conjugue avec savoir-faire les éléments divers qui façonnent le son des béarnais.

La dernière partie du disque offre quelques nouveaux temps forts, à commencer par "L'un de l'autre" dont le texte assez mystérieux laisse penser à la dualité de l'esprit humain, et dont le joli refrain reste facilement en mémoire. "Exutoire" extrêmement satisfaisant mélodiquement et particulièrement dense dans son accompagnement (l'apport du chant extrême sur l'album est indéniable), puis "Nouvelle Ere", au refrain étourdissant, pratiquement libellé "variété", concluent l'album en beauté.

Machine Nation est un disque qui peut légitimement figurer en bonne place dans la carrière de MANIGANCE. Assez proche de Volte-Face dans le style et la valeur, il n'a pas la fraîcheur des débuts mais la solidité et la consistance d'un opus travaillé jusque dans les détails et modelé avec expertise jusqu'à maturation. Du beau boulot. | Translate



Ajouté : Mercredi 07 Février 2018

Chroniqueur : JB

Score :

Lien en relation: Manigance Website

Hits: 472