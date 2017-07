NOITUMA (fi) - Ruoto (2017)











Label : Auto-Production

Sortie du Scud : 13 avril 2017

Pays : Finlande

Genre : Folk Pagan Metal

Type : Album

Playtime : 7 Titres - 34 Mins







Formé en 2014 à Kokkola (Finlande), le sextet NOITUMA n'a pas mis longtemps à publier son premier album Ruoto, intégralement chanté en finnois. C'est en effet dans sa langue natale que s'exprime le frontman Vesa Tuomi, entouré de Christian Hietala (guitares), Petri Paasila (guitares), Onni Kentala (basse), Jonas Frilund (batterie) et surtout Timo-Tuomas Murto (violon). En effet, la présence de ce dernier s'avère indispensable puisque NOITUMA pratique un Metal à tendance Folk/Pagan si cher à de nombreux groupes scandinaves.



Histoire de ne pas proposer un énième volume du genre, NOITUMA prend le pari de diversifier au maximum Ruoto, bien aidé en cela par son chanteur Vesa Tuomi, qui multiplie les registres à bon escient : voix claire, chant guttural, vociférations Black, tout y passe, d'autant que chaque nuance vocale est particulièrement adaptée à l'instant où elle survient.



C'est lui qui, dans un style plus planant (l'ombre de Tomi Joutsen plane), apporte encore plus de mélancolie à ce "Rutonkantaja" traditionnel mais efficace, où le violon mène largement la danse. C'est lui qui s'énerve au moment opportun, lorsque la ballade "Virvatulen Kajo" et la donzelle Satu Huhtala s'apprêtent à basculer dans l'ennui profond... Au lieu de ça, NOITUMA nous gratifie d'un final Black/Folk du plus bel effet.



Il ne faut pas faire l'erreur de restreindre NOITUMA aux multiples facettes de son chanteur. Vesa Tuomi est à l'image de son combo : polyvalent, varié et audacieux. Bien sûr, certains préfèreront les titres ancrés dans le folklore ("Rutonkantaja", "Revontulet"), voire à tendance plus que festive (le modéré "Ruoto" et ses cris de bonshommes torchés accoudés au bar). Alors que les nostalgiques de Punk (plus enjoué qu'enragé) se délecteront avec surprise des "Matojen Herkkupäivä" (les accélérations subites font mouche) et "Kaatuneiden Muistolle".



Malgré une certaine linéarité sur ces chansons précises, voilà une fraction du répertoire de NOITUMA qui met en lumière les liens invisibles entre le courant le plus sauvage de la fin des 70's et notre vénéré Black Metal. Et Ruoto, c'est un peu tout ça à la fois : c'est le premier album d'un groupe qui se cherche un petit peu, mais qui tient à évoquer tout ce qui a fini par engendrer sa créativité. | Translate



Ajouté : Mercredi 17 Mai 2017

Chroniqueur : NicoTheSpur

Score :

Lien en relation: Noituma Website

Hits: 524